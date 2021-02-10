35 yıllık boya kalemine gözü gibi bakıyor Kırtasiyeci Emrah Aslan: “Tüm ürünler bir yana bu boya kalemi bir yana”

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde kırtasiye ürünleri satışı yapan Emrah Arslan, 35 yıl önce üretilen ve hiç kullanmayan boya kalemine gözü gibi bakıyor. İş yerinde 5 binden fazla kırtasiye ürünü bulunduğunu belirten Arslan, “Tüm ürünler bir yana, bu boya kalemi bir yana” diyerek sakladığı kalemin manevi değerine vurgu yaptı.

11 yıldır kırtasiye sektöründe faaliyet gösteren Emrah Arslan, 1986 yılında üretilen 6 adet boya kalemini ilk günkü haliyle sakladığını söyledi. Söz konusu markanın ürünlerinin o dönemlerde birçok öğrencinin hayali olduğunu belirten Arslan, “11 yıldan beri kırtasiyecilikle uğraşıyorum. Mesleğim gereği birçok firmanın ürününü iş yerimizde bulunduruyoruz. Şu anda 5 binden fazla ürünümüz var. Ama 1986 yılında üretilen bu boya kalemi içlerinde en özeli. Tabii bunu satmıyoruz. 35 yıllık olduğu için koleksiyon olarak elimizde tutuyoruz. Hiç açılmamış ve kullanılmamış. Kutusu bile sapasağlam duruyor. İş yerimizdeki ürünlerin hepsi bir tarafa, bu boya kalemi ayrı bir tarafa benim için” dedi.

Arslan, “O dönemlerde öğrenci olmak çok kolay değildi. Günümüzdeki kadar fazla ürün çeşitliliği yoktu. Var olan ürünlere ulaşmak da ayrı bir zorluktu. Bu tarzdaki boya kalemleri de birçok öğrencinin hayaliydi denilebilir. Aslında benim sakladığım boya kalemleri, bu açıdan bakıldığında o döneme ait hatıraları ve yaşanmışlıkların da simgesi oluyor. Bu şekilde koleksiyon değeri olan kırtasiye ürünlerini toplayıp iş yerimizde sergilemek gibi bir düşüncemiz var. İlerleyen günlerde bir nostalji köşesi oluşturmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

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