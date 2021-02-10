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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta aşıklar geçidi

İHA

Kahramanmaraş'ta aşıklar geçidi

Kurtuluş Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında Kahramanmaraşlı sanatçıların katılımıyla halk müziği konseri gerçekleştirdi.
Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yıldönümü kutlama etkinlikleri devam ediyor. Kutlama programı çerçevesince Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde Kahramanmaraşlı sanatçıların katılımıyla Türk Halk Müziği konseri gerçekleştirildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan konserde sahne alan mahalli sanatçılar, Maraş Türkülerini seslendirdiler.
Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Türk Halk Müziği konserinde Ali Aslan (Aşık Alinay) Kevser Özdemir, Osman Özdemir, Zekiye Tolu (Tolunay) ve İhsan Öksüz (Öksüz Ozan) sahne aldı.
Konser sonrasında sanatçılar 12 Şubat Kurtuluş Bayramı’nı tebrik ederek, etkinlikler için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

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