Başkan Güngör, "Milli mücadelenin manevi mimarı Ali Sezai Efendi"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Güngör, "Milli mücadelenin manevi mimarı Ali Sezai Efendi"

İHA

Başkan Güngör, "Milli mücadelenin manevi mimarı Ali Sezai Efendi"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Osmanlı’nın kuruluşunda Şeyh Edebali, İstanbul’un fethinde Akşemseddin’in rolü ne ise Maraş Milli Mücadelesinde de Ali Sezai Efendi odur. İstiklalin manevi mimarlarından biri de Ali Sezai Efendi’dir” dedi.
Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesince Ali Sezai Efendi Belgeseli yayınlandı. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde pandemi kuralları çerçevesince gerçekleştirilen programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ali Sezai Efendi’nin Maraş Milli Mücadelesinin en önemli mimarlarından olduğunu söyledi.
Başkan Güngör yaptığı konuşmada, “Osmanlı’nın kuruluşunda Şeyh Edebali, İstanbul’un Fethi’nde Akşemseddin ne ise Maraş Milli Mücadelesi’nde de Ali Sezai Efendi odur. Osmanlı Beyliği’nin kurulmasında Şeyh Edebali’nin manevi liderliği, Osman Bey’in askeri dehası ile birleşip 700 yıllık bir imparatorluk meydana getirmiştir. Yine İstanbul’un fethinde Akşemseddin, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesine vesile olmuştur. Maraş Milli Mücadelesi’nde de Ali Sezai Efendi manevi mimarlarımızdan olmuştur” diye konuştu.
Ali Sezai Efendi’nin üç dil bildiğine dikkat çeken Başkan Güngör, “Çok iyi bir eğitim almış ve üç dil bilen Ali Sezai Efendi, batının ve emperyalistlerinin emellerini çok iyi okumuş, Afrika’da batı dünyasının vahşice işlediği cinayetleri görmüş. Maraş Milli Mücadelesine de iyi bir komutanın gerekli olduğu kanaati ile Arslanbey’i Beyrut’tan Maraş’a davet etmiştir. Bağımsızlığın, istiklalin ve istikbalin ne olduğunu sürekli hemşehrilerimize anlatarak onların diri olmasını sağlamış. Maraş Milli Mücadelesinin sona ermesinin ardından boş durmamış civar illere de yardıma giderek aynı görevini sürdürmüştür” dedi.
Başkan Güngör, sözlerinin devamında, “İlk kurşunu atarak düşmanın moral ve motivasyonun çökertecek bir Sütçü İmam, beyanname hazırlayan Av. Mehmet Ali Kısakürek ve bunu camilere asarak halkın okumasını sağlayan bir Şahap, Cuma Namazı bağımsız ve hür insanlara farzdır, siz Cuma kılamazsınız diyen bir Rıdvan Hoca, bir Senem Ayşe, Bir Evliya efendi ve ismini sayamadığımız daha birçok kahramanlarımız gerek şehrimiz gerekse ülkemizin kurtuluş mimarlarıdır. Bu vesile ile Ali Sezai Efendi başta olmak üzere tüm kahramanlarımıza Yüce Allah’tan rahmet diliyor, minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.
Başkan Güngör’ün konuşmasının ardından Şeyh Ali Sezai Efendi Belgeseli ilk gösterimi gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Afşin Belediyesi fotokamp düzenliyor
YEREL HABERLER Afşin Belediyesi fotokamp düzenliyor
Kahramanmaraş'ta aşıklar geçidi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta aşıklar geçidi
35 yıllık boya kalemine gözü gibi bakıyor Kırtasiyeci Emrah Aslan: “Tüm ürünler bir yana bu boya kalemi bir yana”
YEREL HABERLER 35 yıllık boya kalemine gözü gibi bakıyor Kırtasiyeci ...
Jandarmadan sivil trafik denetimi
YEREL HABERLER Jandarmadan sivil trafik denetimi
Jandarmanın trafik denetiminde ruhsatsız silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Jandarmanın trafik denetiminde ruhsatsız silah ele ...
Kahramanmaraş'ta ikamet yangını
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta ikamet yangını
Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 4 yaralı
Otomobil alev alev yandı
YEREL HABERLER Otomobil alev alev yandı
Küçükbaş hayvan hırsızlığına 2 tutuklama
YEREL HABERLER Küçükbaş hayvan hırsızlığına 2 tutuklama
İş makinelerinden mazotu böyle çaldı Kahramanmaraş’ta iki iş makinesinden bidon ile mazot çalan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER İş makinelerinden mazotu böyle çaldı Kahramanmaraş’ta ...
Kahramanmaraş’ta mutasyonlu virüs yayılıyor 200 hanelik, 600 nüfuslu Maksutuşağı Mahallesi karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta mutasyonlu virüs yayılıyor 200 ...
Başkan Güngör: "Kahramanmaraş, kurtuluşun ilham kaynağıdır"
YEREL HABERLER Başkan Güngör: "Kahramanmaraş, kurtuluşun ilham ...
Katar Türk Okulundan “Maraş Kahramanları” belgeseli
YEREL HABERLER Katar Türk Okulundan “Maraş Kahramanları” belgeseli
Kardeşlik yolculuğu başladı
YEREL HABERLER Kardeşlik yolculuğu başladı
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
Çalınan hayvan koltukların arasından çıktı Kahramanmaraş'ta küçükbaş hayvan çalan 3 kişi yakalanırken, çalınan hayvan otomobilde koltukların arasında bulundu
YEREL HABERLER Çalınan hayvan koltukların arasından ...
Kahramanmaraş'ta mutasyonlu virüs çıkan mahalle karantinada İngiltere’den taziye için gelen ailede mutasyonlu virüs ortaya çıkınca 50 hanelik 250 nüfuslu mahalle, ikinci bir emre kadar karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta mutasyonlu virüs çıkan mahalle ...
Karabekiroğlu: "Maraş 7’den 70’e milli mücadeledir"
YEREL HABERLER Karabekiroğlu: "Maraş 7’den 70’e milli mücadeledir"
Ehliyet isteyen polise bayılma numarası yaptı
YEREL HABERLER Ehliyet isteyen polise bayılma numarası yaptı