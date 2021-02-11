Kurtuluşa özel 150 kilogramlık madalyalı dev pasta Hazırlanan pasta, kısıtlamada görev yapan polis ekiplerine ikram edilecek

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümüne özel 150 kilogramlık dev pasta hazırlandı. Bir haftada hazırlanan ve ilgi gören pasta, akşam saatlerinde görev yapan polis ekiplerine dağıtılacak.

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü kentte çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kentte 4 kuşaktır dondurma ve tatlı sektöründe faaliyet gösteren Yaşar Pastanesi, Trabzon Bulvarı’ndaki iş yeri önünde kurtuluşa özel etkinlik düzenledi. Üzerinde Kahramanmaraş'ın kırmızı şeritli madalyası bulunan pasta ve 50 kilogramlık tatlı vatandaşların beğenisine sunuldu.

İş yeri önünde sergilenen 150 kilogramlık pastanın, akşam saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle görev yapan polis ekiplerine ikram edileceği belirtildi.

Kahramanmaraş’ın 12 Şubat Kurtuluş Bayramını kutladıklarını ifade eden MADO Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur, “12 Şubat’ı ‘Çete Bayramı’ olarak biliriz. Yani, bizler analarımızdan, dedelerimizden duyduğumuz şekilde; 'oğlum İngilizler, Fransızlar geldi biz bunlardan şehrimizi kurtarmak için her mahallede çeteler oldu. O çeteler mahalleleri güvenlik altına alabilmek için ellerinden geleni yaptılar' derdi. Biz de 12 Şubat bayramımızı kutladığımız bu gün Fransızları memleketimizden kutladık. Bugün biz Kahramanmaraş’ta özgürce yaşıyorsak bunları biz geçmişteki kahramanlarımıza borçluyuz. Biz bugün onları anıyor ve yad ediyoruz. Mıllış Nuri’leri, Senem Ayşeleri hatırlayarak kimi parasını, kimi canını vererek memleketi kurtarmıştır” dedi.

Hazırladıkları pasta ve tatlılarla kurtuluşa renk katmak istediklerini ifade eden Kanbur, “Ekibime 12 Şubat Kurtuluş Bayramı içi büyük bir pasta yapmalarını istedim. Ellerinden geleni yaptılar ve 150 kilogramlık bir pasta hazırladılar ve pandemiden dolayı anca bu kadar yaptık ve halkımıza dağıtamadık. 40 kilogramlık Maraş madalyalı tatlı yaptırdık. Bunların tamamı bizim bir haftamızı aldı. Hazırladığımız tatlı ve pastamızı polislerimize ikram edeceğiz” diye konuştu.

Düzenlenen etkinlikte dondurma şovu da yapıldı.

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