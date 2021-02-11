Çalışanın başına silah dayayan banka müdürünün 5 yıl hapsi isteniyor

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta güvenlik görevlisinden aldığı tabancayı bir çalışanının başına dayadığı iddia edilen banka şube müdürü hakkında, 'silahla tehdit' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, Akif İnan Mahallesi'ndeki özel bir bankanın şubesinde meydana geldi. Şube Müdürü T.K., bankanın güvenlik görevlisinin tabancasını alarak banka çalışanlarından M.B.'nin başına dayadı. Bankanın güvenlik kamerasına da yansıdığı belirtilen olayda T.K. daha sonra tabancayı indirdi. Kadın çalışan M.B.'nin şikayeti üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonunda banka müdürü T.K. hakkında 'silahla tehdit' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Banka müdürü T.K., çalışan M.B. ile güvenlik görevlisinin şu an aynı şubede çalışmadıkları öğrenildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-02-11 17:53:46



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