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Çalışanın başına silah dayayan banka müdürünün 5 yıl hapsi isteniyor

DHA

Çalışanın başına silah dayayan banka müdürünün 5 yıl hapsi isteniyor


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta güvenlik görevlisinden aldığı tabancayı bir çalışanının başına dayadığı iddia edilen banka şube müdürü hakkında, 'silahla tehdit' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Olay, Akif İnan Mahallesi'ndeki özel bir bankanın şubesinde meydana geldi. Şube Müdürü T.K., bankanın güvenlik görevlisinin tabancasını alarak banka çalışanlarından M.B.'nin başına dayadı. Bankanın güvenlik kamerasına da yansıdığı belirtilen olayda T.K. daha sonra tabancayı indirdi. Kadın çalışan M.B.'nin şikayeti üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonunda banka müdürü T.K. hakkında 'silahla tehdit' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Banka müdürü T.K., çalışan M.B. ile güvenlik görevlisinin şu an aynı şubede çalışmadıkları öğrenildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-02-11 17:53:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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