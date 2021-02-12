Köy köy gezip çocuklara pasta dağıtıyorlar

Kahramanmaraş’ta bir grup gönüllü, kırsal kesimdeki mahalleleri dolaşarak pasta yemeyen çocuklara pasta dağıttı.

Türkoğlu ilçesi Dedeler Mahallesi'nde yaşayan çocuklar için harekete geçen gönüllüler, hayırseverlerin destekleriyle aldıkları pastaları kapı kapı dolaşıp çocuklara kendi elleriyle ikram ettiler.

Amaçlarının sadece çocukların mutluluklarına mutluluk katmak olduğunu söyleyen gönüllülerden İdris Abacı, “Pasta yemeyen çocuklarımız kalmasın diyerek başlattığımız kampanyayı bugün gerçekleştirdik. Çocuklara kapı kapı gezerek pasta ikramlarında bulunduk. Bizler iyilik peşindeyiz, iyilik kazansın istiyoruz. Bizleri karşılarında görünce çok mutlu oldular. Bizler de onların mutluluklarıyla çok mutlu olduk. Bu kampanyamızda bizleri yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederiz” dedi.

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