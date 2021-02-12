Berit Dağı zirvesinde şehitleri andılar Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü nedeniyle dağcılar şehitleri anmak için 3 bin 54 metre dağa tırmandı

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Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü nedeniyle şehitleri anmak için 3 bin 54 metre yüksekliğindeki Berit Dağına tırmandı.

Kahramanmaraş Berit Dağcılık Kulübü tarafından organize edilen ‘Berit Dağı Kış Tırmanışı' etkinliğine Konya, Ankara, Antalya, Şanlıurfa, Aksaray, Adana ve Hatay'dan dağcılar katıldı.

3 bin 54 metre yüksekliğindeki tırmanışa 21 profesyonel dağcı katılırken, kurtuluş coşkusunu Berit Dağı zirvesinde kutladılar. Dağcılar zirve tırmanışı sırasında şehitler için dua edip Kahramanmaraş’ın kurtuluşunu kutladı.

Kahramanmaraş Berit Dağcılık Kulübü Başkanı Fahri Yılmaz, Kurtuluş tırmanışını şehitlerin aziz hatıralarına armağan ettiklerini söyledi.

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