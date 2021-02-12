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Ak Partili Ünal: 12 Şubat ile 15 Temmuz kardeştir

DHA

Ak Partili Ünal: 12 Şubat ile 15 Temmuz kardeştir


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümünü kutlayan Kahramanmaraş'tan yükselen istiklal ruhunun bütün coğrafyalara ilham verdiğini belirterek, "12 Şubat ruhu ile 15 Temmuz ruhu kardeştir. Sütçü İmam´ın ortaya koyduğu o büyük cesaret o büyük kahramanlıkla onun evladı Ömer Halisdemir´in ortaya koyduğu o büyük cesaret o büyük kahramanlık aynı şeyi muhafaza etmiştir" dedi.
22 gün 22 gece süren mücadele sonunda dışarıdan hiçbir desek almadan işgalci Fransızları 12 Şubat 1920'de topraklarından kovan Kahramanmaraş'ta 101'inci yıl dönümü kutlamaları 'İstiklal İlham Verir' sloganıyla tarihi Maraş Kalesi'nde başladı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün İstiklal Madalyası'nı Türk Bayrağı'na takmasının ardından protokol ve vatandaşlar yürüyerek Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'ne geçti. Protokol burada, şehrin milli mücadelesinde önemli bir yere sahip olan Abdal Halil Ağa'nın torunları tarafından davul gösterisiyle karşılandı.
`BU VATAN, NÖBET TUTANLARIN VATANIDIR´
Pandemi tedbirlerinin eşliğinde yapılan programın açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Bu vatan, nöbet tutanların vatanıdır. Biz nöbet yerini terk etmenin ne ağır sonuçlar vereceğini Uhud Savaşı´ndan bu yana bilen insanlarız. Bizler nöbet tutmanın ne kadar önemli olduğunu geleceğe taşımak zorundayız. Yedi düvele karşı bir arada duran Kahramanmaraş´ın yiğitlerinin, kadınlarının bıraktığı nöbet yerlerini devralmak bizim görevimizdir. 12 Şubat´ın bize miras bıraktığı en önemli şey, bir nöbet nasıl tutulur ve nasıl devredilir. 101´inci yıla giren bir hikayenin destanın bize her seferinde söylediği söz kulak kesilmeliyiz. Bizim hikayemizde özgürlüğüne kavuşan herkes bir başkasının istiklali için koşar" diye konuştu.
"MARAŞ, ANADOLU'YA CESARET VERDİ"
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ise 12 Şubat destanının tarihin en müstesna kazanımlarından biri olduğunu belirterek, "Kahramanmaraş birliği, beraberliği ve destansı mücadelesiyle Anadolu´ya cesaret veren Milli Direniş Ruhu´nun adı olmuştur. Bu onurlu mücadelenin 101´inci yıl dönümüne ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Çanakkale ruhunun ve bağımsızlığımızın tezahürü olan 12 Şubat destanı tarihimizin en müstesna katılımlarından biri olmuştur. Maraş 22 gün 22 gece süren destansı mücadelesi ile Anadolu´ya cesaret veren milli direniş ruhunun adı olmuştur" dedi.
`KAHRAMANMARAŞ´TAN YÜKSELEN İSTİKLAL RUHU, BÜTÜN COĞRAFYALARA İLHAM VERDİ´
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal da 'İstiklal İlham Verir' sözünün gerçekten bir hakikati ifade ettiğini, istiklali var eden temel şeyin irade, insanı özgür kılan şeyin ise iradesine sahip çıkmak olduğunu söyledi. Ünal, şöyle devam etti:
"Biz o gün bu kavgayı irademize sahip çıkmak için verdik. Aslında bayrak neyi temsil ediyor? Bayrak bizim irademizin özgür olduğunu, bağımsız olduğunu temsil ediyor. Rıdvan Hoca özgür olmayan insanların cuma namazı kılamayacağını söylüyor. Kalesinde Fransız bayrağı dalgalanan bir yerde cuma namazı kılınmaz derken; Rıdvan Hoca´nın söylediği aslında bağımsızlığı olmayan, özgürlüğü olmayan, iradesi olmayan insanların cuma namazı kılması söz konusu değildir diyor. Çünkü cuma namazı bir özgürlük manifestosudur. O yüzden tekrar başa dönecek olursam; ben kendi adıma her 12 Şubat´ta bu duyguyu yeniden yaşıyorum. Davullar çalındığında biz o gün ki ruhumuzu yeniden kuşandığımızda, o gün ki duyguyu yeniden yaşadığımızda bağımsızlığın, özgürlüğün, iradeye sahip çıkmanın kıymetini bir kez daha anladığımızda bu çocuklarımıza ve onların çocuklarına miras olarak devrediliyor. 12 Şubat ruhu ile 15 Temmuz ruhu kardeştir. Sütçü İmam´ın ortaya koyduğu o büyük cesaret o büyük kahramanlıkla onun evladı Ömer Halisdemir´in ortaya koyduğu o büyük cesaret o büyük kahramanlık aynı şeyi muhafaza etmiştir. Hem kendi iradesini hem millet iradesini muhafaza etmek işidir. Kahramanmaraş´tan yükselen bu İstiklal ruhu bütün coğrafyalara ilham vermiştir".
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celaletin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, İman Kılıç, Habibe Öçal ve MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın da katıldığı programda konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Makedonya'dan Bosna Hersek'e, Arnavutluk'tan Yakutistan'a dünyanın dört bir yanından gönderilen tebrik mesajlarının görüntüleri ekrana yansıtıldı. Program, milli mücadeleyi anlatan tiyatro gösterilerinin ardından son buldu.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-02-12 14:19:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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