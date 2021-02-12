Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 101. yıldönümü dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi. Erdoğan mesajında, “Kahramanmaraş ilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde vatandaşlarımıza tebriklerimi iletiyorum. İstiklal mücadelesi, vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehit ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları, aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir. Böyle kutlu bir anlayışla, kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan Cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkartmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu inançla, İstiklal Savaşı’mızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. Kahramanmaraş’ın bu gurur gününü tekrar kutluyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

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