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Kar temizliğinde patlamamış top mermisi buldu Bulduğu top mermisini evine kadar getiren vatandaş sonra polislere teslim etti

İHA

Kar temizliğinde patlamamış top mermisi buldu Bulduğu top mermisini evine kadar getiren vatandaş sonra polislere teslim etti

Kahramanmaraş’ta iş makinalarıyla kar temizliği yapılan bir bölgede patlamamış tarihi top mermisi bulundu.
Kahramanmaraş’ta belediye çalışanı Durdu Bilgetecan, Dulkadiroğlu İlçesi Ahir Dağı Kandil mevkiinde ekipleriyle birlikte sabahın erken saatlerinde kar temizliğine başladı. Bir müddet kar temizliğinin ardından ekiplerini kontrol eden Bilgetecan, yerde metal bir parça fark etti. İş makinasının kepçesinin kar temizliğinde ortaya çıkardığı parçayı alan Bilgetecan, parçanın patlamamış bir top mermisi olduğunu fark ederek evine getirdi.
Evine getirdiği top mermisini metreyle ölçtükten sonra araştırmaya başlayan Bilgetecan, patlamamış top mermisinin Kahramanmaraş’ın düşman işgali sırasında Fransızların kaçarken bırakmış olabileceğini belirledi.
Merminin patlamış yada patlamamış olacağını tahmin eden Bilgetecan, durumu polis ekiplerine bildirdikten sonra top mermisini polise teslim etti.
Mermi hakkında bilgi sahibi olduğunu ifade eden Durdu Bilgetecan “Ahir Dağı Kandil mevkiinde kar kürümesi sırasında baktım ki bir demir kovan. Top mermisine benzettim ve patlayıp patlamadığını anlamadım. Aracıma alıp evime kadar getirdim. Az biraz araştırma yaptım ve Fransızlardan kaldığı tahmin ediliyor 180 milimetrelik top mermisi olduğunu öğrendim. Şuanda bulduğum top mermisini de emniyet güçlerimize teslim edeceğim” dedi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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