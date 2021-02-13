Sobadan zehirlenen yaşlı çift, hayatını kaybetti

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Ömer KOÇ/TÜRKOĞLU (Kahramanmaraş), (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mehmet Demirdöğen (70) ile eşi Neziha Demirdöğen (70), hayatını kaybetti.

İlçenin Büyükimalı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Demirdöğen ile eşi Neziha Demirdöğen'den 2 gündür haber alamayan yakınları, jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Demirdöğen çiftinin yaşamını yitirdiği saptandı. Yapılan incelemede çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi.

Çiftin cenazesi, Türkoğlu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş / Türkoğlu Ömer KOÇ

2021-02-13 11:47:12



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