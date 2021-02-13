AK Partili Ünal'a saldırı iddiasına emniyetten açıklama



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal'a saldırı olduğu yönünde sosyal medyada yer alan paylaşımlara ilişkin Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, açıklama yaptı. Açıklamada, iddiaların asılsız olduğu belirtilerek, bir kişinin Ünal'a "Devleti tanımıyorum" demesi üzerine gözaltına alındığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere kente gelen Mahir Ünal'ın, beraberindekilerle birlikte tarihi Ulu Camii'nde Cuma namazını kıldığı belirtildi. Açıklamanın devamında şöyle denildi:

"Namazdan çıkınca Cuma namazını kıldığı Ulu Camii önünden tahsisli aracına bindiği esnada, DSİ´den emekli Z.T. isimli şahıs 'Sayın vekilim size bir maruzatımı arz etmek istiyorum' şeklinde beyanda bulunmuştur. Vatandaşın beyanı üzerine araçtan tekrar inen Sayın Mahir Ünal, adı geçen vatandaşın sorunlarını dinlemeye başlamıştır. Z.T. isimli şahıs, Sayın Mahir Ünal´a talebini ilettiği esnada, kalabalığın arkasında bulunan ve Z.T.´nin oğlu olan O.T. isimli şahıs; 'TBMM'yi tanımıyorum, devleti tanımıyorum' şeklinde beyanlarda bulunması üzerine görevli koruma polisleri tarafından müdahale edilerek bölgeden uzaklaştırılarak hakkında TCK 301 maddeden 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılamak' suçundan adli işlem yapılmak üzere gözaltına alınmıştır. Basın ve yayın kuruluşları ile bazı sosyal medya hesaplarından Sayın Mahir Ünal´a bir saldırı veya saldırı girişimi olduğu haberleri gerçekleri yansıtmamaktadır."DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-02-13 14:32:53



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