Heyelanın kapattığı yol açıldı

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Kahramanmaraş’ta şiddetli yağmur sonrası oluşan heyelan sırasında kırsal mahalle yolunu kapatan dev kayalar kaldırıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Kılağlı Mahallesi ile Seyir Terası arasındaki yolda meydana gelen heyelan üzerine harekete geçti. Vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye ulaşan ekipler, iş makinaları ile çalışmalara başladı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler yola düşen binlerce ton ağırlığındaki dev kayaları iş makinaları yardımıyla temizleyerek yolu yeniden ulaşıma açtı.

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