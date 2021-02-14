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Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı

DHA

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta kırmızı ışıkta araçların önünde Twerk dansı yapan Elif G., gelen tepkiler üzerine videoyu sosyal medya hesabından sildi. Genç kız, görüntüler nedeniyle ailesinin kendisine sırtını döndüğünü belirtti.
Elif G. isimli TikTok kullanıcısı, Zübeyde Hanım Bulvarı'nda araçlara kırmızı ışık yanınca birden kendisini yaya geçidine atıp Twerk dans yapmaya başladı.  Genç kız, bu görüntüyü sosyal medya hesabından da paylaştı. Elif G.'nin bu görüntüleri kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılıp beğenildi. Beğenilerin yanında genç kız çok sayıda da tepki aldı.
Gelen tepkiler üzerine dans videosunu sosyal medya hesabından kaldıran Elif G.  ailesinin kendisine sırtını döndüğünü ve kendinden izinsiz görüntüleri paylaşanları da dava edeceğini belirtti. Elif G., "Kendini bilmez hadsizler beni takip etmeyin, beni gündem konusu da etmeyin. Kalmadı konu, zaten kapandı TikTok hesabımı sildim. Hadi işinize bakın artık. O dansları da paylaşanları da ilk işim pazartesi günü suç duyurusunda bulunmaktır. Benim üzerimden yalan haber yapmayın" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-02-14 16:42:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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