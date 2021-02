Aksu ailesi yeni evine kavuştu

Kahramanmaraş’ta yaşadıkları ev yıkılmak üzere olan aile yeni evine kavuştu.

Türkoğlu ilçesine bağlı Dedeler Mahallesinde, her yağmurda damı akan ve yıkılmak üzere olan evlerinde yaşam mücadelesi veren Aksu ailesinin yardım feryadı karşılık buldu.

Yetkililerin ve hayırseverlerin destekleriyle yaptırılan evlerine kavuşan aile, zorlu yaşam şartlarından kurtularak büyük mutluluk yaşıyor. 5 çocuk babası Metin Aksu, “Çok zor günler yaşadık. Kışın özellikle çekilmez günler yaşadık. Her an yıkılma tehlikesiyle karşı karşıyaydık. Çok şükür sesimizi duydular ve yardımcı oldular. Yeni evimize kavuştuk ve çocuklar çok mutlu. Halen eksiklerimiz var ama hayırseverlerin destekleriyle gidermeye çalışıyoruz. Bu süreçte bizlere destek veren, yardımlarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun” dedi.

