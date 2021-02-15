Gara şehidi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlanıyor

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Pençe Kartal2 harekat bölgesinde yer alan Gara'da şehit edilen 13 Türk vatandaşından şehit Hava Uzman Çavuş Hüseyin Sarı için Kahramanmaraş'ta cenaze töreni düzenleniyor.

Terör örgütü PKK tarafından 13 Ağustos 2015 tarihinde DiyarbakırBingöl karayolunda yolcu otobüsünden indirilerek alıkonulan ve 5 buçuk yıl sonra şehit edilen Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı’nın cenazesi törenin yapılacağı Ulu Cami'ye getirildi.

Törene, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katılıyor.

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