Gara şehidi uzman çavuşun eşinin feryadı: "Bekle dedin bekledim" Düğününe gelirken PKK'lı teröristlerce rehin alınan ve 5 buçuk yıl sonra şehit edilen uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı Tabuta ağlayarak sarılan şehidin eşi, "Bekle dedin, bekledim" diye feryat etti

Kahramanmaraş’ta kendi düğününe gelirken terör örgütü PKK tarafından 13 Ağustos 2015 tarihinde DiyarbakırBingöl karayolunda yolcu otobüsünden indirilerek alıkonulan ve 5 buçuk yıl sonra şehit edilen Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı (32), memleketi Kahramanmaraş’ta son yolcuğuna uğurlandı. Şehidin eşi Emine Sarı, "Bekle dedin bekledim" diyerek yürekleri dağladı.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 kişiden biri olan Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı için Ulu Camiinde öğle namazının ardından tören düzenlendi.

Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile şehidin yakınları katıldı.

Şehidin anne ve babası tabuta sarılarak ağıtlar yakarken, Malatya’da vatani görevini yapan kardeşi Ramazan Sarı ise askeri üniformasıyla törene katıldı.

Şehidin eşi Emine Sarı ise, kocasının üniforması ve kepini giyerek törene katıldı. Tabuta ağlayarak sarılan şehidin eşi, "Bekle dedin, bekledim" diye feryat etti.

Helalliğin alınmasının ardından İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından cenaze namazı kıldırıldı.

Namazın ardından askerlerin omuzlarına alınan şehidin naaşı son yolculuğuna uğurladı. Şehit Hüseyin Sarı'nın naaşı, Şeyh Adil Mezarlığı Şehitliği’ne defnedildi.

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