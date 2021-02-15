Sevgililer Günü'nde öldürülen kadın toprağa verildi

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da Sevgililer Günü'nde eşi tarafından öldürülen Mihrican Ekmenci, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde toprağa verildi.

Samsun’un İlkadım ilçesine bağlı Ulugazi Mahallesi'nde tartıştığı eşi Oğuz Ekmenci tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen 2 çocuk annesi Mihrican Ekmenci'nin (46) cenazesi memleketi Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine getirildi.

Mihrican Ekmenci'nin cenazesi Afşin'in Büyüktatlı Mahallesi'nde toprağa verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.