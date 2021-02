Kesintisiz enerji için önlemler alarm seviyesine çıkartıldı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısıyla birlikte önlemlerini alan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Kahramanmaraş ve Adıyaman’da tedbirlerini 455 arıza onarım bakım personeli 120 araç ile alarm seviyesinde bekliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısıyla birlikte kesintisiz enerji için tüm önlemlerini alan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş., sorumluluğundaki Kahramanmaraş ve Adıyaman’da tedbirlerini alarm seviyesine çıkarttı. Sahada ekiplerini denetleyen Genel Müdür Mustafa Yılmaz, olumsuz durumlara karşı ekiplerini tam donanımlı hazır kıta beklettiklerini söyledi.

Şubat ayının ilk anlarından itibaren Kahramanmaraş ve Adıyaman’da başlayarak etkisini artıran kar yağışı, elektrik dağıtım şebekesi iletkenleri üzerinde olağan dışı sayılabilecek buz yükü oluşumuna sebep olmuş ve bazı bölgelerde enerji kesintisi oluşturmuştu. Gerçekleşen olağan dışı meteorolojik olay sonrası sahada direk yıkılması ve iletken kopması meydana gelmişti. 24 saat çalışma esaslı müdahale eden ekipler, olası bir olumsuzluğun önüne geçmek için bir kez daha ekipleri donatarak hazır duruma getirdi.

Kırsal bölgelerdeki arızalara anında müdahale etmek için kar motorları, paletli kar aracı ve arazi araçları sorumluluk sahasının dört bir tarafına konuşlandırıldı. Özelikle kırsal ve ormanlık alandan geçen şebeke hatlarını kontrol etmek için de droneları hazır tutan kurum, şebekenin hangi mesafelerde hasar gördüğünü de anında tespit edecek.

Şirket bünyesinde 455 arıza onarım bakım personeli ve 120 aracı alarm seviyesinde tutan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş., krizin boyutuna göre 25 ekipten oluşan 100 yüklenici firma personeli ile de her an müdahalede bulunabilmesi için iletişim halinde.

Sahadaki hazırlıkları yerinde denetleyen Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Yılmaz, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı, bugünden itibaren bölgemizde de etkisini gösterecek. Bu kapsamda olumsuz hava koşullarına karşı şirket olarak gerekli her türlü tedbiri aldık. Hala da almaya devam ediyoruz. Çok olumsuz bir durumla karşılaştığımız zaman kendi ekibimize takviye olarak yüklenici firma personellerinden de faydalanarak ekip sayımızı çoğaltıyoruz. Sorumluluk sahamızda yoğun kar yağışı nedeniyle yol kapanması durumunda, bünyemizdeki paletli kar aracı ve kar motorlarını hazır bekleterek ulaşabildiğimiz en uç noktaya kadar ulaşarak arızaları gidermek istiyoruz. Bunun gayreti ve çabası içerisindeyiz. Çok olumsuz bir durum yaşamayacağımızı umuyorum. Çünkü yağan kar çok sulu yağıyor ve özellikle güney bölgelerimizde yağan kar hatlarımız üzerinde çok büyük buz yükü oluşturdu. Oysa bu bölgelerimiz 2. buz yükü bölgelerimiz olarak planlanmakta ve buna göre projelendirilmekteydi. Küresel ısınmanın getirdiği bir sonuç olarak bu olağan dışı buz yükleri de şebekelerimize iletken kopması ve direk yıkılması olarak kalıcı hasarlar veriyor. Kurum olarak bu arızalara ise en kısa sürede müdahale ederek gidermeye çalışıyoruz” dedi.

