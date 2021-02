Dr. Tiyekli: Türk Tabipler Birliği, Türk hekimlerine ihanet ediyor

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ Tabipler Odası Başkanı Dr. Lütfi Tiyekli, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi'nin Gara operasyonuyla ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşıma sert tepki gösterdi. Açıklamanın sadece konseyi bağladığını, Türk hekimlerinin her zaman devletinin ve ordusunun yanında olduğunu belirten Tiyekli; "Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyeleri gerçekten Türk hekimine ihanet etme sürecine gelmiştir" dedi.Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara'da rehin tuttuğu 13 asker ve polisi şehit etmesiyle ilgili Türk Tabipler Birliği'nin resmi Twitter hesabından "Acılarını paylaşıyoruz. Gare'de yaşamını yitirenlerin kederli ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyor, acılarını paylaşıyor ve 13 yurttaşımızın sağ salim kurtarılamaması nedeniyle de çok üzgün olduğumuzu belirtiyoruz" şeklinde paylaşım yapıldı. Tepki alan bu paylaşıma Kahramanmaraş Tabipler Odası da paylaşımın altına "Kahramanmaraş Tabip Odası olarak katilleri ve açık/örtülü destekçilerini kınıyoruz. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerinin açıklaması sadece kendilerini bağlar" şeklinde yorum yaparak tepki gösterdi. Bu tepki, Türk Tabipler Birliği'nin paylaşımında da daha fazla paylaşılırken, birçok Twitter kullanıcısından destek gördü."BU TEPKİ, 30'DAN FAZLA ODANIN TEPKİSİDİR"Kahramanmaraş Tabip Odası Dr. Lütfi Tiyekli, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi'ni kınadıklarını ve açıklamaların Türk hekimlerini bağlamadığını söyledi. Tiyekli, "Bu tepkiyi gösteren sadece Kahramanmaraş Tabip Odası ve üyeleri değildir. Bu, Türkiye'deki 30'dan fazla tabip odasının ortak görüşüdür. Ben, bunların hepsine bir ortak dil geliştirerek amacıyla bu açıklamayı yaptım. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyeleri gerçekten Türk hekimine ihanet etme sürecine gelmiştir. Türk devletimiz dışarıda operasyonlar yapıyor, devletimizi korumak için teröristlerle savaşıyor ve orada şehitler veriliyor. Orada 13 vatandaşımız alçakça katlediliyor. Biz, bunların acısını yaşıyoruz, yasını tutuyoruz. Buna rağmen Türk hekimlerini temsil etmekten uzak olan merkez konseyi üyeleri sadece bunların kurtarılamadıkları için üzgün olduklarını söylüyor ve belki de orada terör operasyonunda öldürülen teröristler için üzgün olduklarını ifade ediyorlar. Biz böyle bir şeyi kesinlikle kabul etmiyoruz" diye konuştu."ORDUMUZUN YANINDAYIZ"Devletin, bu vatana ve millet hizmet etmek için kendilerini okuttuğunu ifade eden Tiyekli, şöyle devam etti:"Bizler, bu vatana hizmet etmek için okuduk, bu devletin imkanlarıyla okuduk. Biz, devletimizin, ordumuzun, milletimizin her zaman yanındayız. Bu tip açıklamalar biz duyarlı hekimleri gerçekten çok üzmektedir. Hiç kimse, teröristin yanında olamaz, teröristler için matem tutamaz. Terörizm bir defa kendi inandığımız hekimlik değerleriyle de taban tabana zıttır. Biz, bu şekilde bir açıklamayı kabul etmiyoruz, açıklamayı yapan merkez konseyini kınıyoruz ve bir an önce de kendilerini istifa etmeye davet ediyoruz. Lütfen bu meslek konseyi üyeliğinden istifa edin oraya gerçekten Türk hekimlerini temsil eden insanlar gelsin.""TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ YASASI DEĞİŞİRSE, BUNLAR SEÇİLEMEZ"Türk hekimlerini en iyi şekilde temsil etme adına geçen sene Eylül ayında yapılan Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi'ne arkadaşlarıyla birlikte aday olduklarını ancak mevcut yasadan dolayı seçimi kazanamadıklarını da ifade den Lütfi Tiyekli, "Biz, Türk Tabipler Birliği'nin gerçek anlamda Türk hekimleri tarafından yönetilmesini istiyoruz. Bu yönetim maalesef bizi temsil etmemektedir. Bunda da en büyük sorunlardan biri Türk Tabipler Birliği yasasına acilen değişikliğe gidilmelidir. Biz, Türkiye'de hekimlik yapmak için her hekime tabip odası üyeliği zorunluluğunun getirilmesini istiyoruz. Eğer bu üyelik zorunluluğu getirilirse şu an merkez konseyindeki üyelerin hiçbirinin seçilme şansı yoktur" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-02-16 14:04:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.