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Kahramanmaraş'ta buzlanan yolda kontrolden çıkan otomobil elektrik direğini biçti.

Alınan bilgiye göre, Köprüpaşa Mahallesi'nde meydana gelen kazada, içinde biri bebek 4 kişinin bulunduğu otomobil, yolun buzlu olması nedeniyle kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğini biçti. Kazada aracın arka koltuğunda bulunan bebek olay yerine çağrılan ambulans ile Göksun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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