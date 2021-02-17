Kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kaldılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kaldılar

DHA

Kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kaldılar


İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde dün gece kar yağışı nedeniyle birçok sürücü yollarda kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar, jandarma ve belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Andırın-Göksun karayolunun 20'nci kilometresindeki Halbur mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle birçok araç yolda kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahsur kalan araçları çekerek kurtardı.
Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda bir minibüs şarampole devrildi. Araçta bulunanlar jandarma tarafından kurtarılıp, minibüs ise düştüğü yerden çıkarıldı.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Andırın İskender ZENGİN
2021-02-17 08:35:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'ın 3 ilçesinde yüz yüze eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ın 3 ilçesinde yüz yüze eğitime kar ...
Elbistan’da yüz yüze eğitime kar engeli Kar yağışı, Göksun-Kahramanmaraş ve Elbistan-Göksun karayolunda ulaşımı olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Elbistan’da yüz yüze eğitime kar engeli Kar yağışı, ...
Buzlanan yolda kontrolden çıkan otomobil elektrik direğini biçti
YEREL HABERLER Buzlanan yolda kontrolden çıkan otomobil elektrik ...
Dr. Tiyekli: Türk Tabipler Birliği, Türk hekimlerine ihanet ediyor
YEREL HABERLER Dr. Tiyekli: Türk Tabipler Birliği, Türk hekimlerine ...
Kahramanmaraş’ta okul servislerine denetim
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta okul servislerine denetim
Bakan Koca'dan sitem eden Kahramanmaraşlı vatandaşa: Eski sevgilisi yok ama güzel insanlar var
YEREL HABERLER Bakan Koca'dan sitem eden Kahramanmaraşlı vatandaşa: ...
Bakan Koca'dan "orada sevgilisi mi var" diyen kişiye cevap "Orada eski sevgilisi yok ama Anadolu’nun güzel insanları var"
YEREL HABERLER Bakan Koca'dan "orada sevgilisi mi var" diyen kişiye ...
Kesintisiz enerji için önlemler alarm seviyesine çıkartıldı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısıyla birlikte önlemlerini alan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Kahramanmaraş ve Adıyaman’da tedbirlerini 455 arıza onarım bakım personeli 120 araç ile alarm seviyesinde bekliyor
YEREL HABERLER Kesintisiz enerji için önlemler alarm seviyesine ...
Köy okulunun fedakar öğretmeni Öğretmen Halil İbrahim Algan ve okul aile birliği üyeleri okulun önünde ve çatısında biriken karları temizledi
YEREL HABERLER Köy okulunun fedakar öğretmeni Öğretmen Halil İbrahim ...
Kahramanmaraş'ta caddelere "geri dönüşüm kumbaraları" yerleştiriliyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta caddelere "geri dönüşüm kumbaraları" ...
Karla mücadele ekipleri göreve hazır
YEREL HABERLER Karla mücadele ekipleri göreve hazır
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu
13 yaşındaki Ahmet yatalak kalmak istemiyor
YEREL HABERLER 13 yaşındaki Ahmet yatalak kalmak istemiyor
Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili üst düzey görevli 4 kişiye hapis cezası (2)
YEREL HABERLER Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili üst düzey görevli 4 ...
Yazıcıoğlu davasında üst düzey kamu görevlilerine hapis cezası
YEREL HABERLER Yazıcıoğlu davasında üst düzey kamu görevlilerine ...
Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili üst düzey görevli 4 kişiye hapis cezası
YEREL HABERLER Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili üst düzey görevli 4 ...
Yeşil alanların bakımları yapılıyor
YEREL HABERLER Yeşil alanların bakımları yapılıyor
Sevgililer Günü'nde öldürülen kadın toprağa verildi
YEREL HABERLER Sevgililer Günü'nde öldürülen kadın toprağa verildi
Gara şehidi Uzman Çavuş Sarı, Kahramanmaraş'ta toprağa verildi
YEREL HABERLER Gara şehidi Uzman Çavuş Sarı, Kahramanmaraş'ta ...
Gara şehidi uzman çavuşun eşinin feryadı: "Bekle dedin bekledim" Düğününe gelirken PKK'lı teröristlerce rehin alınan ve 5 buçuk yıl sonra şehit edilen uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı Tabuta ağlayarak sarılan şehidin eşi, "Bekle dedin, bekledim" diye feryat etti
YEREL HABERLER Gara şehidi uzman çavuşun eşinin feryadı: "Bekle ...
Gara şehidi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlanıyor
YEREL HABERLER Gara şehidi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna ...
Kahramanmaraş'ta arazi kavgası: 8 yaralı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta arazi kavgası: 8 yaralı
Aksu ailesi yeni evine kavuştu
YEREL HABERLER Aksu ailesi yeni evine kavuştu
Kahramanmaraş'ta kaza: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta kaza: 3 yaralı