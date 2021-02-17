Kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kaldılar

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde dün gece kar yağışı nedeniyle birçok sürücü yollarda kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar, jandarma ve belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Andırın-Göksun karayolunun 20'nci kilometresindeki Halbur mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle birçok araç yolda kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahsur kalan araçları çekerek kurtardı.
Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda bir minibüs şarampole devrildi. Araçta bulunanlar jandarma tarafından kurtarılıp, minibüs ise düştüğü yerden çıkarıldı.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Andırın İskender ZENGİN
2021-02-17 08:35:19
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