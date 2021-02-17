Kahramanmaraş’ta 82 mahallenin yolu ulaşıma kapandı Kapanan yollarda kar temizleme işlemleri sürüyor

Kahramanmaraş’ta etkili olan kar yağışı sonrası 82 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Kahramanmaraş’ta dün başlayan kar yağışı Elbistan, Afşin ve Göksun ilçelerinde etkili oldu. Kar yağışı sonrası tipi nedeniyle dün gece trafiğe kapanan Göksun Kayseri ile Elbistan Göksun karayolu yeniden trafiğe açıldı. Yoğun kar yağışının etkili olduğu kentteki kırsal kesimlerde 81 mahallenin yoluna ulaşım kapandı. Kapanan yollarda kar temizleme işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Kahramanmaraş Kayseri karayolu ulaşımında aksaklıkların yaşanmaması için sürücülerin trafiğe çıkarken kar lastiği ve zincir takmaları istendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ise yüksek rakımlı ilçe ve mahallelerde yoğun kar yağışının etkili olmasıyla harekete geçti. Karla mücadele çalışmaları kapsamında Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki 210 araç ve 250 personel yolların açık tutulması için yoğun mesai harcıyor. Ekipler, gece boyu devam ettiği çalışmalarla Onikişubat ilçesi Kümperli ve Çağırkan Mahallesi, Dulkadiroğlu ilçesi Başdervişli, Elmacık ve Yedikuyular Mahallesi, Afşin ilçesi Merkez arterler ve Çağlayancerit Boylu Mahalle yolları başta olmak üzere arterlerdeki olası ulaşım aksaklıklarının önüne geçti.

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