Kar ve tipide elektrik arızalarını gideriyorlar

Kahramanmaraş'ta kırsal mahallelerdeki elektrik arıza, bakım ve onarımları yoğun kar ve tipi altında gerçekleştiriliyor.

Olumsuz hava koşullarına karşı alarm seviyesinde aldığı önlemlerini, başlayan kar yağışıyla hayata geçiren Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. gece boyunca oluşan arızalara anında müdahale etti. Gece başlayan ve yüksek kesimlerde yarım metreyi aşan karda, enerji kesintisi yaşanan bölgelere ulaşmak için paletli kar araçlarını ve kar motosikletlerini kullanan ekipler, sabaha kadar oluşan arızaları giderdi.

Gece geç saatlerde dondurucu hava, tipi ve şiddetli rüzgara rağmen, yürüyerek aşılan karlı yollar ve buzlu derelerin ardından direklere tırmanarak, arızaları gideren ekipler, kesintisiz enerji için çalışmalarını sabaha kadar sürdürdü.

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş'den bölgedeki devam eden çalışmalarla ilgili yapılan açıklamada, "Bölgemizde geceden itibaren başlayan ve kuzey ilçelerimizle yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle tüm ekiplerimiz bölgede gece boyunca hazır halde bekledi. Aldığımız önlemleri hayata geçirdik. Lokal oluşan arızaları anında paletli kar araçlarımızla müdahale ederek giderdik. Gece boyunca arızalara müdahale ettiğimiz gibi bölgede teyakkuz halindeyiz" ifadeleri kullanıldı.

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