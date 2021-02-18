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Polisten ele geçirilen kaçak telefonlarla “Uzay” mesajı Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda 111 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

İHA

Polisten ele geçirilen kaçak telefonlarla “Uzay” mesajı Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda 111 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda 111 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Polis ekipleri, ele geçirdiği telefonlarla uzay mesajı verdi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ve Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağını cep telefonu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı. KOM ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucu ilçede kaçak cep telefonu satışı yapan M.Y, M.K, T.T, C.T, A.İ.Y. ve E.Ç’nin işyerine eş zamanlı operasyon düzenledi. İş yerlerinde yapılan aramalarda piyasa değere yaklaşık 800 bin lira olan 111 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Polis ekipleri, ele geçirdikleri gümrük kaçağı cep telefonlarıyla “Uzay” yazarak ‘Milli Uzay Programı’na dikkat çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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