Jandarmadan kaçak cep telefonu operasyonu: 2 gözaltı

Kahramanmaraş’ta bir otomobilde yapılan aramada piyasa değeri 130 bin lira olan gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Narlı mevkiinde yol uygulamasında şüphe üzerine bir otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada, farklı marka ve modellere ait piyasa değeri 130 bin lira olan gümrük kaçağı 43 adet cep telefonu ele geçirildi. Otomobilde bulunan K.M. (36) ve M.H.(33) hakkında adli işlem başlatıldı.

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