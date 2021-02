Elbistan Belediyesi girişimci kadınların yoluna ışık tutacak Başkan Gürbüz: "Elbistan’da kadınlarımızla bir başarısı hikayesi yazacağız"

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde üretim yapmak isteyen kadınların emek gücü, Elbistan Belediyesi’nin verdiği alım garantisi ve Türkiye Grameen Mikrofinans Programı Elbistan Şubesi’nin finansman desteği ile kazanç kapısına dönüşecek.

Elbistan Belediyesi, Tanzim Satış Ofisi ile başlattığı üreten kadınlara destek projesinin kapsamını genişletmek ve kadınların üretim gücünü genele yaymak adına önemli bir çalışmaya imza attı. Elişi, giyim, kuru gıda, tarhana, pekmez, salça, erişte gibi bölgeye özgü doğal gıda ürünleri üretmek isteyen kadınların, pazar ve finansman sorununu ortadan kaldırmak amacıyla Elbistan Belediyesi ile Türkiye Grameen Mikrofinans Programı Elbistan Şubesi arasında protokol imzalandı. Mükrime Hatun Kültürevi’ndeki imza törenine Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Türkiye Grameen Mikrofinans Programı Elbistan Şube Müdürü Tuğba Öztürk ve mikrokredi imkanından yararlanan kadınlar katıldı.

Organizede değerlendirme yapan Türkiye Grameen Mikrofinans Programı Elbistan Şube Müdürü Tuğba Öztürk, girişimci kadınlara bu imkanı sunan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e teşekkür etti.

Öztürk, “Biz, sizlerle yıllardır çok büyük başarılara imza attık. Zor ve imkansız denilen işleri nasıl başardığınızı gördük. Bizlerin desteği ve sizlerin inancı ile geldiğimiz bu günde yine farklı bir projeyle yanınızda olacağız. En büyük destekçimiz Elbistan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz. Bu projede maddi ve manevi desteğimiz yanınızda olacak. İnşallah yeni ve güzel başarılara imza atacağız” dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, kendine güvenen ve üretim zincirinde yer almak isteyen kadınların her zaman yanlarında olduklarına işaret etti.

‘Elbistan’dan bir başarı hikayesi yazmayı başaracağız’ diyerek kadınların yerel kalkınmadaki lokomotif gücüne işaret eden Başkan Gürbüz, projenin hedefini ise ‘Elbistan’ markasına ulaşmak olarak nitelendirdi.

Bu hedef doğrultusunda ilk somut adımı, Tanzim Satış Ofisi kurarak attıklarına değinen Başkan Gürbüz, imzalanan protokolle de girişimci kadınlara yeni bir yol açtıklarının altını çizdi.

Başkan Gürbüz, şöyle konuştu:

“Tanzim Satış Ofisimizi açtık. Beklentinin ötesinde bir taleple karşılaştık. İlk ihracatımızı da İngiltere’ye yaptık. Her kentin bir başarı hikayesi olması gerekiyor. Elbistan’ımızın da üretim gücü ve potansiyeli çok büyük. Bu gücü, hanım kardeşlerimizin iş ve üretim kapasitesinden faydalanarak harekete geçirebiliriz. Ev ekonomisinin direği olan hanım kardeşlerimizi daha profesyonelleştirme amacındayız. Hanım kardeşlerimiz imzaladığımız bu protokolle ihtiyaç duyduğu finansmanı, can suyunu mikrokrediden temin edecek, ürettiği ürüne de belediye olarak biz alım garantisi vereceğiz. Satın aldığımız ürünleri, öncelikle Tanzim Satış Ofisimizde daha sonra da kurulacak mikrokrediye vereceğimiz satış noktasında satacağız. Elbistanlı hanımların ürettiği ürünler, ilerleyen günlerde Avrupa’da bir marketin rafında yer alacak.”

Başkan Gürbüz, “Biz burada bir güç birliği yapmış olacağız. Başarı için çalışan ve kurduğu hayalini gerçekleştirmek isteyenlere yol göstereceğiz. Kadınlarımızın üretim potansiyeli, Elbistan’ın maden ve tarım potansiyeli kadar önemli. İnsan gücü ve emek çok daha anlamlı. Bizim hedeflerimiz ulaşılabilir nitelikte. Başarı hikayesi yazmış markalar da yola bu şekilde başladı. Biz de başlangıcı yaparak hedeflerimize bir adım daha yaklaşmış olacağız. Biz, sizlerdeki azim, başarma isteği ve cevheri harekete geçirmiş olacağız. Ben sizin azminize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Girişimci kadınlar da Elbistan Belediyesi’nin sunacağı alım garantisi ile en büyük endişeleri olan pazarlama sorununu ortadan kalkacağını ifade ettiler.

Bu protokolün üretim noktasında motivasyonlarını katbekat arttıracağını vurgulayan girişimci kadınlar, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile Türkiye Grameen Mikrofinans Programı Elbistan Şubesi’ne teşekkür ettiler.

