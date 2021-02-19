Kardelen çiçeğini koparmanın cezası 80 bin, kökünden sökmenin ise 241 bin lira



KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ´ın Onikişubat ilçesinde dik yamaçlarda ve uçurum kenarlarında, kış aylarında karın erimesinin ardından ortaya çıkan kardelen çiçeğini koparanlara 80 bin lira, köklerinden söküp ticaretini yapanlara ise 241 bin 395 lira ceza uygulanıyor.

Onikişubat ilçesine bağlı Çukurhisar Mahallesi'nde bulunan yamaçlarda, karların erimesinin ardından çıkan Kardelen çiçeği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nce koruma altına alındı. Halk arasında baharın gelişini simgelediği bilinen kardelen çiçeğini koparan veya zarar verenlerin tespit edilmesi durumunda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından idari para cezası uygulanıyor. Karların arasından çıkan kardelenler dağlık alanlarda ve yamaçlarda doğaya güzellik katıyor. Şubatmart aylarında açan kardelen çiçeklerine zarar verildiğinin görülmesi durumunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne şikayet edilebiliyor.

Koruma altında olduğu için, çiçeği koparan veya zarar verene 80 bin 465 lira para cezası, ticari amaçla kökünden sökerek satışını yapanlara ise mevcut cezanın 3 katı uygulanıyor.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Mustafa KANLI

2021-02-19 16:00:06



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