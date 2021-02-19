Pamuk deposunda çıkan yangını itfaiye söndürdü

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13 şehidin katili işte o alçak!

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Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasının pamuk deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Dulkadiroğlu ilçesi Sümer Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının depo bölümünde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına ihbar üzerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından kısa sürede söndürülen yangında maddi hasar oluştu. Can kaybının yaşanmadığı yangın ile ilgili soruşturma sürüyor.

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