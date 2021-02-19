Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

13 şehidin katili işte o alçak!

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Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik Pazarcık İlçesinde çalışma yaptı. 4 farklı çalışmada 9 gram metamfetamin ve 27 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Olaylarla ilgisi bulunan S.Ç. (34), Y.G. (37), İ.Ş. (30), G.B. (21) ile M.K. (36) gözaltına alınarak yasal işlem başlatıldı.

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