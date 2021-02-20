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Havaya rastgele ateş açıp, sosyal medyada paylaştı

DHA

Havaya rastgele ateş açıp, sosyal medyada paylaştı


Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, seyir halindeki araçtan pompalı tüfekle havaya ateş açan ve bu anları kaydedip, sosyal medyada paylaşan 2 kişi, silahlarıyla birlikte polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları sanal devriyede, V.K.'nin (24), kullandığı araçta, yanında oturan kişinin pompalı tüfekle havaya rastgele ateş ettiği anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşması üzerine harekete geçti. Sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini çeken görüntüleri inceleyen ekipler, havaya ateş eden kişinin H.K. (23) olduğunu tespit etti. V.K. ve H.K., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 2 pompalı tüfek de ele geçirildi. Emniyete götürülen şüpheliler, adli ve idari işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-02-20 21:22:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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