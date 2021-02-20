Kar temizleyen iş makinesine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

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Ömer KOÇ/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde, kar temizliği yapan iş makinesine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Yusuf Tapan (22), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Ceyhan Mahallesi Göktürk Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf Tapan yönetimindeki 46 E 8140 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, caddede kar temizliği yapan M.D.'nin kullandığı belediyeye ait iş makinesine arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü Yusuf Tapan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tapan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş / Elbistan Ömer KOÇ

2021-02-20 23:36:19



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