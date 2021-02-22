Dulkadiroğlu'nda engelli ve yaşlıların ATM çilesi sona erdi

Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından, ilçedeki ATM'lere ulaşımda zorluk çeken engelli ve yaşlılar için çalışma başlattı.
Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmanın ilki, Doğukent Mahallesindeki ATM istasyonuna yapıldı. Ekipler, ATM’lerin önünde çalışma yaparak engelliler için rampa oluşturdu.
Pandemi sürecinde vatandaşların işlerini kolaylaştırmak adına gerekli çalışmaların yapıldığını söyleyen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Yaşlı ve engellilerimiz konusunda her zaman pozitif ayrımcıyız. Doğukent Mahallemizde bulunan banka ATM istasyonlarımızda böyle bir ihtiyaç olduğu iletildi. Ekiplerimizde kısa sürede bu çalışmayı tamamlayarak kullanıma sundu. Bölgemize ve vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.