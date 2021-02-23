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Kuyumcunun verdiği fazla 10 bin 800 lirayı iade etti Fazladan verdiği parayı teslim alan kuyumcu, "Helal süt emmiş, Allah razı olsun" dedi

İHA

Kuyumcunun verdiği fazla 10 bin 800 lirayı iade etti Fazladan verdiği parayı teslim alan kuyumcu, "Helal süt emmiş, Allah razı olsun" dedi

Kahramanmaraş’ta bir kişi, altın bozdurduğu kuyumcunun fazladan ödediği 10 bin 800 lirayı iade ederek örnek davranış sergiledi.
Olay, Trabzon Bulvarı’nda bir kuyumcuda yaşandı. Kendisine ait borçlarını ödemek için elindeki altınlarla kuyumcuya gelen Murat Emre Doğan, altın bozdurmak istediği belirtti. İş yerinde çalışan Sedat Zabun, müşteri Murat Emre Doğan’ın satmak istediği altını alarak hesap yaptı.
Zabun, hesap işlemlerinin ardından müşterisinin ücretini ödemek için elindeki bir deste parayla yeniden geldi. Kuyumcu saydığı parayı müşterisine verdi. Doğan, bozdurduğu altının parasını saymadan cebine koyarak kuyumcudan ayrıldı.
Borçlarını ödeyen Doğan, daha sonra kuyumcudan aldığı paranın 10 bin 800 lira fazla olduğunu fark edince tekrar kuyumcu dükkanına gelerek fazla parayı iade etti.
Yaşanan o anlar ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Meslek hayatında ilk kez başına böyle bir durumun geldiğini söyleyen kuyumcu Sedat Zabun, “Yoğunluktan dolayı dalgınlığıma gelmiş olan bir durum. Meslek hayatımda böyle bir durumla karşılaşmadım. Arkadaşımız helal süt emmiş, getirdi Allah razı olsun. Bize 10 bin 800 lirayı iade etti” dedi.
Kuyumcunun fazla para verdiği müşteri Murat Emre Doğan ise, "Arkadaşımdan emanet altın almıştım ve kuyumcuya gelerek bozdurdum. Ödemelerim vardı ve onları ödedikten sonra akşam hesap kitap yapınca baya bir yüklü miktarda fazla paranın olduğunu fark ettik. Hesabımıza baktık ve 10 bin 800 liraydı. Kuyumcunun sıkıntı yaşamaması için akşamdan kuyumcuya haber gönderdik. Şimdi de getirdik teslim ettik. Benim 80 bin lira kadar borcum da var" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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