Elbistan'da yerel esnafa nefes aldıracak kampanya Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz: "Esnaf ayakta kalsın diye vatandaşlarımızda farkındalık oluşturmak istiyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elbistan'da yerel esnafa nefes aldıracak kampanya Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz: "Esnaf ayakta kalsın diye vatandaşlarımızda farkındalık oluşturmak istiyoruz"

İHA

Elbistan'da yerel esnafa nefes aldıracak kampanya Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz: "Esnaf ayakta kalsın diye vatandaşlarımızda farkındalık oluşturmak istiyoruz"

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde pandemi süreci nedeniyle zor günler geçiren ve online alışveriş imkanı bulunmayan esnafa destek olmak amacıyla ‘Online değil yerinde alışveriş’ kampanyası başlatıldı.
Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ‘Online değil yerinde alışveriş’ kampanyasının ilk gününde Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin’le birlikte esnafları ziyaret etti. Başkan Gürbüz, ziyaret ettiği market ve manav gibi esnaflardan alışveriş yaparak kampanyayı başlattı.
Pandeminin en çok etkilediği kesimlerden biri olan yerel esnafın ayakta kalması ve kent ekonomisinin canlandırılması için özel bir dayanışma çağrısı şeklindeki ‘Online değil yerinde alışveriş’ kampanyası, ilerleyen günlerde indirim sokakları ile de farklı bir boyut kazanacak.
Alışveriş sonrasında kampanya hakkında değerlendirme yapan Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, “İçinden geçtiğimiz bu süreçte yerel esnafın desteklenmesi, esnafımızın evine ekmek götürmesi için bu tür kampanyalarla ilgili büyük hassasiyetimiz var. Zor durumda olan esnafımıza bir nebze olsa nefes aldıracağını umuyoruz” ifadelerini kullandı.
Başkan Gürbüz’e bu çalışmasından dolayı teşekkür eden Başkan Şahin, şöyle devam etti:
“Elbistan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz’e bu anlamlı ve Türkiye’de öncü olan kampanyadan dolayı teşekkür ediyoruz. Alışverişini yerel esnaftan yapın esnafımızla birlikte Elbistan’ımız kazansın sloganı çok önemli. Pandemiden dolayı zor günler yaşayan esnaflarımıza bir nebze olsun nefes aldıracak bir çalışma. İnşallah 1 Mart itibariyle de eski bol ve bereketli günlerimize kavuşacağız. Açık Pazar ve hal esnafımıza kiralarda indirimler yapıldı. Son meclis kararı ile belediye mülkündeki kiracılara kolaylıklar sağlandı. Esnaf dostu olan Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz’ü tebrik ediyoruz. Ulusal marketlere bir saat kısıtlaması getirirsek esnafımıza çok önemli bir destek vermiş olacağını düşünüyorum.”
Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise yerel esnafın, esnaftan öte halkın iyi ve kötü gününde yanlarında olan bir dost olduğunu söyledi.
Bir kentin kalkınmasının, yerel esnafın ve küçük işletmelerin kalkınması ile mümkün olabileceğine işaret eden Başkan Gürbüz, ‘Bu kampanya ile biz de tam bunu yapıyor ve esnafımıza sahip çıkmanın tam zamanı” diyerek, “Hükümetimiz pandemi nedeniyle zor günler yaşayan esnafımıza yapmış olduğu kolaylıklar, destekler ve ekonomik anlamda ciddi vergisel kolaylıklar sağladı. Bu çalışmalara yerel olarak bizler de katkı sunmak istiyoruz. Elbistan’da vatandaşlarımıza online değil yerinde alışveriş yapalım çağrısında bulunuyoruz. Online satış imkanı olmayan çok sayıda esnafımız var. Bugün de tüm idarecilerimiz ve çalışanlarımızla beraber, alışverişlerimizi yerel esnaftan yerinde yaptık. Aldığımız ürünleri de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtacağız. Bunun bir bereket vesilesi olmasını temenni ediyorum. Pandemiyle ilgili süreçte çok sayıda kolaylıklar sağladık. Kira indirimleri yaptık, işletmeleri durdurulan esnaflarımızın vergilerini tamamen öteleme durumuna gittik. Burada hükümetimizin yaptığı desteklerle yerelin bütünleşmesini sağlayıp esnafla el ele verme gayreti içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.
Tüm vatandaşlara kampanyaya destek vermeleri çağrısında bulunan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Pandemi sonrasında da vatandaşlarımızın yerel esnafı desteklemesi için indirim sokakları oluşturacağız. Belirli günlerde indirimlerin olduğu sokaklarımızı bir bayram havasında gibi süsleyeceğiz. Tüm bu çalışmalarımızı önümüzdeki günlerde esnaflarımızla ortak karar alarak yapacağız. Böylece yerel ekonomiyi canlandıracağız. Oda başkanımıza ve kampanyaya katılan esnaflarımıza ve destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuyumcunun verdiği fazla 10 bin 800 lirayı iade etti Fazladan verdiği parayı teslim alan kuyumcu, "Helal süt emmiş, Allah razı olsun" dedi
YEREL HABERLER Kuyumcunun verdiği fazla 10 bin 800 lirayı iade ...
Kuyumcunun yanlışlıkla fazla verdiği 10 bin 800 lirayı iade etti
YEREL HABERLER Kuyumcunun yanlışlıkla fazla verdiği 10 bin 800 ...
Kahramanmaraş'ta 2 milyon makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 2 milyon makaron ele geçirildi
Kahramanamraşspor Kulübü Başkanı Fatih Mehmet Ceyhan istifa etti
YEREL HABERLER Kahramanamraşspor Kulübü Başkanı Fatih Mehmet Ceyhan ...
Liseli Mehmet'ten örnek davranış Mehmet Ateş, yolda bulduğu 20 bin lirayı polis aracılığıyla sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Liseli Mehmet'ten örnek davranış Mehmet Ateş, yolda ...
Öğrenci, yolda bulduğu 20 bin lirayı sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Öğrenci, yolda bulduğu 20 bin lirayı sahibine teslim ...
Şehit çocuğuna doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Şehit çocuğuna doğum günü sürprizi
Dulkadiroğlu'nda engelli ve yaşlıların ATM çilesi sona erdi
YEREL HABERLER Dulkadiroğlu'nda engelli ve yaşlıların ATM çilesi ...
Şehidin oğluna doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Şehidin oğluna doğum günü sürprizi
Banka müdürünün başına silah dayadığı kadın: "O an çok korktum, ilaç tedavisine başladım"
YEREL HABERLER Banka müdürünün başına silah dayadığı kadın: "O an ...
Gara şehitleri anısına Kayranlı Dağı'nın zirvesine tırmandılar
YEREL HABERLER Gara şehitleri anısına Kayranlı Dağı'nın zirvesine ...
Kahramanmaraş'ın gizemli cennetinde kartpostallık görüntüler
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ın gizemli cennetinde kartpostallık ...
Müdürün başına silah dayadığı kadın konuştu: 'O an dizlerimin bağı çözüldü'
YEREL HABERLER Müdürün başına silah dayadığı kadın konuştu: 'O an ...
Kahramanmaraş’ta 4 mahallede karantina kaldırıldı Pazarcık ve Göksun ilçesindeki mahallelerde mutasyonlu virüs tespit edilmişti
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta 4 mahallede karantina ...
Yaylada mahsur kalan hastaya paletli ambulansla ulaşıldı
YEREL HABERLER Yaylada mahsur kalan hastaya paletli ambulansla ...