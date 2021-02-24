Demir boruda mahsur kalan serçe yavrusunu itfaiye kurtardı

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta binanın terasındaki demir boru içinde mahsur kalan serçe yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir binadaki etüt merkezinde ders gören öğrenciler, terastaki demir borudan kuş sesi geldiğini fark etti. Öğrencilerin ihbarı üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri kuşu çıkartmak için demir boruyu spiral makinesiyle kesti. 15 dakikalık çalışma sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan yavru serçe etüt merkezi müdürüne teslim edildi. Üşüdüğü için içeri alınan serçe yavrusunun kendisini toparlamasıyla doğaya bırakılacağı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-02-24 12:00:20



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