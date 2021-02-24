Kahramanmaraşspor - Hacettepe Spor: 1-2

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)STAT: 12 Şubat

HAKEMLER: Ferhan Kestanlıoğlu, Kürşathan Akın, Muratcan Ilgaz

KAHRAMANMARAŞSPOR: Murat Hocaoğlu - Mert, Osman, Halil (Dk.15 Burak), Hakan (Dk.74 İsa), Emin, Salim (Dk.63 İbrahim), Erdem, Yakup Ramazan (Dk.74 Orhan), Talha, Doğanay (Dk.63 Alican), İsmet

HACETTEPE SPOR: Numan - Hüseyin Eren, Volkan (Dk.83 Kaan), Mehmet Can (Dk.88 Kadir Enes), Furkan, Serdarcan, Ali Eren, Sarp Ekinci, Musa, Ömer Alper, Ahmet Arda (Dk.68 Yağız Suat)

GOLLER: Dk.74 Talha (Kahramanmaraşspor) - Dk.27 Ahmet Arda, Dk.56 Furkan (Hacettepe Spor)

SARI KARTLAR: Yakup, (Kahramanmaraşspor) Furkan, Serdarcan, Volkan, Ömer Alper (Hacettepe Spor)

KIRMIZI KART: İbrahim (Kahramanmaraşspor)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'un 25'inci haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında ağırladığı Hacettepe Spor'a 2-1 mağlup oldu.

27'nci dakikada Hacettepe Spor'un kullandığı korner atışında ceza sahası dışında topla buluşan Ahmet Arda'nın şutunda top ağlarla buluştu: 0-1.

56'ncı dakikada Furkan, orta sahada aldığı topu ceza sahasına kadar götürüp sağ çaprazdan kaleyi gördü. Top fileleri havalandırırken konuk takım farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

74'üncü dakikada ceza sahası dışından serbest vuruş kullanan Kahramanmaraşspor'dan Talha, topu barajın üzerinden ağlara gönderdi: 1-2.

90'ıncı dakikada Kahramanmaraşspor'dan İbrahim, rakibine yaptığı müdahalenin ardından hakemden önce ikinci sarı kart, ardından da kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Karşılaşma, konuk takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-02-24 15:10:42



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