Kahramanmaraşspor - Hacettepe Spor: 1-2

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)STAT: 12 Şubat
HAKEMLER: Ferhan Kestanlıoğlu, Kürşathan Akın, Muratcan Ilgaz
KAHRAMANMARAŞSPOR: Murat Hocaoğlu - Mert, Osman, Halil (Dk.15 Burak), Hakan (Dk.74 İsa), Emin, Salim (Dk.63 İbrahim), Erdem, Yakup Ramazan (Dk.74 Orhan), Talha, Doğanay (Dk.63 Alican), İsmet
HACETTEPE SPOR: Numan - Hüseyin Eren, Volkan (Dk.83 Kaan), Mehmet Can (Dk.88 Kadir Enes), Furkan, Serdarcan, Ali Eren, Sarp Ekinci, Musa, Ömer Alper, Ahmet Arda (Dk.68 Yağız Suat)
GOLLER: Dk.74 Talha (Kahramanmaraşspor) - Dk.27 Ahmet Arda, Dk.56 Furkan (Hacettepe Spor)
SARI KARTLAR: Yakup, (Kahramanmaraşspor) Furkan, Serdarcan, Volkan, Ömer Alper (Hacettepe Spor)
KIRMIZI KART: İbrahim (Kahramanmaraşspor)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'un 25'inci haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında ağırladığı Hacettepe Spor'a 2-1 mağlup oldu.
27'nci dakikada Hacettepe Spor'un kullandığı korner atışında ceza sahası dışında topla buluşan Ahmet Arda'nın şutunda top ağlarla buluştu: 0-1.
56'ncı dakikada Furkan, orta sahada aldığı topu ceza sahasına kadar götürüp sağ çaprazdan kaleyi gördü. Top fileleri havalandırırken konuk takım farkı 2'ye çıkardı: 0-2.
74'üncü dakikada ceza sahası dışından serbest vuruş kullanan Kahramanmaraşspor'dan Talha, topu barajın üzerinden ağlara gönderdi: 1-2.
90'ıncı dakikada Kahramanmaraşspor'dan İbrahim, rakibine yaptığı müdahalenin ardından hakemden önce ikinci sarı kart, ardından da kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Karşılaşma, konuk takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-02-24 15:10:42
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.