2. Lig: Kahramanmaraşspor: 1 - Hacettepe Spor: 2

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 25. hafta maçında Kahramanmaraşspor, sahasında Hacettepe Spor'a 21 mağlup oldu.
Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu xx, Kürşathan Akın xx, Muratcan Ilgaz xx
Kahramanmaraşspor: Murat Hocaoğlu xx, Mert xx, Osman xx, Halil x, (Burak dk. 15 x), Hakan xx, (İsa dk. 75 x), Emin xx, Salim x (İbrahim dk. 63 x), Erdem xx, Yakup Ramazan xx (Orhan dk. 74 x), Talha xxx, Doğanay x (Alican dk. 63 x), İsmet x
Hacettepe Spor: Numan x, Hüseyin Eren xx, Volkan x (Kaan dk. 83 ?), Mehmet Can x (Kadir Enes dk. 88 ?), Furkan xxx, Serdarcan xx, Ali Eren xx, Sarp Ekinci xx Musa xx, Ömer Alper xx, Ahmet Arda xxx, (Yağız Suat dk. 68 x)
Goller: Talha (dk. 74) (Kahramanmaraşspor), Ahmet Arda (dk. 27), Furkan (dk. 56) (Hacettepe Spor)
Kırmızı kart: İbrahim (dk. 90) (Kahramanmaraşspor)
Sarı kartlar: Yakup (Kahramanmaraşspor), Furkan, Serdarcan, Volkan, Ömer Alper (Hacettepe Spor)
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