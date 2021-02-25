10 yaşında Kur’anı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda birinci oldu

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Kahramanmaraş'ta, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği Kur'anı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması’nda 10 yaşındaki Abdulmuttalip Çabuk il birincisi oldu.

Dulkadiroğlu İlçe Müftülüğü’ne bağlı Şehadet Kur'an Kursu’nda eğitim gören 10 yaşındaki Abdulmuttalip Çabuk ve öğretmenlerini makamında ağırlayan Müftü Davut Polat, Çabuk’u ve öğreticilerini tebrik etti. Polat, “Küçük yaşta Allah’ın kelamını öğrenmek için emek veren bütün yavrularımıza başarılar diliyorum" dedi.

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