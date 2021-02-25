Otomobilin çarptığı genç yaşamını yitirdi

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Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde arkadaşı ile yolda yürürken otomobil çarpan 18 yaşındaki genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Söğütlü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. idaresindeki 46 LP 238 plakalı otomobil, arkadaşı ile birlikte mahalle içindeki yolda yürüyüşe çıkan 18 yaşındaki Engin Can Ödemiş’e çarptı. Talihsiz genç, çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Ödemiş’in yardımına, ilk olarak arkadaşları koştu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ödemiş, Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların acil servisteki çabası, Ödemiş’i hayatta tutmaya yetmedi. Yaşamını yitiren Ödemiş’in cansız bedeni, otopsi için hastane morguna konuldu.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı

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