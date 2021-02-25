Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 15 tutuklama

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Kahramanmaraş’ta son iki haftada uyuşturucu operasyonlarında 15 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından diğer kentlerden getirdikleri uyuşturucuları Kahramanmaraş’ta satmaya çalışan ve torbacı olarak adlandırılan şahıslar narkotik polisinin farklı noktalardaki takipleri sonucu uyuşturucu alışverişi sırasında suçüstü yakalandı. Operasyonlarda 18 kişi gözaltına alınırken, bu şahıslardan 15’i sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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