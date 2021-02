Başkan Okay: “Dulkadiroğlu’nda doğal güzellikleri ön plana çıkarıyoruz”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ilçenin doğal güzelliklerini ön plana çıkararak vatandaşın hizmetine sunduklarını söyledi. Başkan Okay, Doğal Yaşam ve Mesire alanının da bu projelerin başında geldiğini söyledi.

İlçe sınırları içerisinde bulunan ormanlık alanları değerlendirmek ve vatandaşlarının hizmetine sunmak adına birçok proje yaptıklarını belirten Başkan Okay, bu projelerin ilkinin Doğal Yaşam ve Mesire alanı olduğunu dile getirdi. 2018 yılında hizmete giren ve vatandaşların yoğun bir şekilde ziyaret ettiği Doğal Yaşam ve Mesire alanının kısıtlamalar nedeniyle ziyaretçi sayısının düşük olduğunu dile getiren Başkan Okay, mesire alanında kısıtlamalar sonrası için de hazırlık yapıldığını dile getirdi.

Başkan Okay, “Yeşiltepe mahallemizde bulunan doğa harikası bu güzel alanları mesire alanı ve park olarak düzenledik. Şehir merkezine 5 dakikalık mesafede olan bu tesislerimiz şuanda vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Pandemi kurulları çerçevesinde Doğal Yaşam ve Mesire alanımız ziyaretçi kabul etmektedir. Tabi kısıtlamalar dolayısıyla mangal yapmak yasak. Kısıtlamalar sonrasında vatandaşlarımız huzur içerisinde burada etkinlik yapabilecekler. Bu güzel ortamda vatandaşlarımızın hoşça vakit geçirmesi adına gereken tüm donatıları yaptık. Bu alanımız içerisinde mini bir de hayvanat bahçemiz var. Vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarına yönelik bu tarz projelerimiz büyük bir titizlikle devam etmektedir. Ben tüm hemşerilerimin bu güzel tesisleri gezip görmelerini tavsiye ediyorum” dedi.

