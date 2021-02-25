Elbistan'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

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Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla jandarmanın 5 ayrı adrese düzenlediği eşzamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Kahramanmaraş Valiliği’nden operasyona ilişkin yapılan açıklamada, Elbistan’a bağlı Doğan ve İğde mahallelerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, 3 ay süren teknik takip neticesinde 6 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığının tespit edilmesi üzerine Elbistan’a bağlı Doğan ve İğde mahalleleri ile il merkezinde bulunan toplam 5 ayrı adrese eşzamanlı operasyon düzenlendiği kaydedildi. Operasyon neticesinde yapılan aramalarda 5 gram esrar, 1 gram metamfetamin ile 1 kilo 268 gram kenevir tohumu ele geçirildiğine değinilen açıklamada, olayla ilgisi bulunan H.O.K. (57), İ.A. (50), A.C. (40), A.Ş. (38), M.M. (27) ve B.B. (40) adlı şüphelilerin gözaltına alındığı ifade edildi.

3 şüphelinin, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı belirtilen açıklamada, H.O.K, İ.A. ve A.C. isimli şüphelilerin de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildiği bilgisine yer verildi.

Açıklamada, son olarak Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı’nın uyuşturucu ile mücadelesine azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

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