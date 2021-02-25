Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın (2)

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Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasının pamuk balyalarının olduğu depo bölümünde çıkan yangına, 30 itfaiye personeli 10 araç ile müdahale etti. Alevlerin makinelerin olduğu bölüme sıçramaması için büyük çaba gösteren ekipler, 1,5 saat süren çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü. Maddi zararın meydana geldiği yangının çıkış nedenini belirlemek için ekipler çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-02-25 17:43:34



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