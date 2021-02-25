Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 7 gözaltı

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Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pazarcık ilçesinde 4 ayrı operasyonda 45 gram metamfetamin 20 gram bonzai maddesi ve 2 adet suboxone hap ele geçirildi. Olayda ilgisi bulunan E.E. (37), M.B (21), H.Ö. (29), T.K. (35), O.Y. (28), S.T. (25) ile A.K. (25) gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

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