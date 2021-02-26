Metruk ev ile araç yangında kullanılamaz hale geldi

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

Kahramanmaraş'ta çıkan yangında bir metruk ev ile park halindeki araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesi, Dumlupınar Mahallesi 27. Sokakta metruk bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, sokakta park halindeki bir hafif ticare araca da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan ev ve aracı söndürdü. Araç ve metruk bina kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.