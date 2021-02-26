Kahramanmaraş’ta DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

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Kahramanmaraş’ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri, 2013 ve 2016 yılları arasında Suriye’nin Halep bölgesinde terör örgütü DEAŞ’ın silahlı eylemlerine katılan 3 kişinin, Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesine yerleştiklerini tespit etti. Ekipler, şahısların bulundukları adreslere operasyon düzenleyerek H.S, M.N. ve A.H’yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki sorgulamaları tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

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