Kahramanmaraş’ta DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, 2013-2016 yılları arasında Suriye'nin Halep şehrinde terör örgütü DEAŞ içerisinde silahlı eylemlere katılan H.S., M.N. ve A.H.'nin kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaparak Kahramanmaraş'ta yaşadığı tespit edildi. Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi Onikişubat ve Türkoğlu ilçelerinde saklandıkları adreslerde yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheliler jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-02-26 10:58:50
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