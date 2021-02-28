Dulkadiroğlu bahara hazırlanıyor

Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu Belediyesi, park ve bahçelerde bahar hazırlıklarına başladı.

Park ve bahçelerde bahar hazırlıklarına başlayan Dulkadiroğlu Belediyesi, kendi serasında yetiştirdiği çiçek ve çeşitli bitkileri park ve bahçelerle buluşturacak.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, konuyla ilgili açıklamasında, “Bahar ayları öncesinde park ve bahçelerimizde genel bir bakım yapıyoruz. Bu genel bakım içerisinde park ve bahçelerimizdeki tüm malzemelerin tamir edilmesi ve yenilenmesi de mevcuttur. Ayrıca çiçek, ağaç ve çeşitli bitkilerin park ve bahçelerle buluşturulması da yer almaktadır. Bu konuda ekiplerimiz şuanda çalışıyorlar. İnşallah park ve bahçelerimizde vatandaşlarımız pandemi döneminin stresini atacak. Çocuklarımızın eğlenmesi ve güzel vakit geçirmesi adına oyun guruplarımızın da bakımını yapıyoruz. Bahar ayları insanlarda mutluluğu tetikler. Bizler de vatandaşlarımızın daha mutlu ve huzurlu olmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

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