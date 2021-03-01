Kahramanmaraş’ta kaçak kazıya 4 gözaltı

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Kahramanmaraş’ta kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 4 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nurhak Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Biçin Mahallesi'nde, 4 kişinin izinsiz kazı yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen K.Ç. (58), C.S. (23), A.H. (52) ve N.B.'yi (46) suçüstü yakaladı.

Olayla ilgili el dedektörleri, kazma, kürek, sikke ve haç figürü kolye ele geçirildi.

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